جريحان في غارة على مطعم عند مفرق ديرقانون رأس العين وإرتفاع عدد الاصابات الى 12 في الغارة على صور

سقط جريحين في غارة معادية استهدفت مطعما عند مفرق ديرقانون رأس العين، ونقل الجريحان إلى أحد مستشفيات صور. كذلك ارتفع عدد الاصابات في الغارة على حي الآثار في مدينة صور إلى 12 جريحا، بحسب افادة رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة الدكتور وسام غزال، بعد سحب البعض من تحت الأنقاض ولا يزال البحث مستمرا.

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