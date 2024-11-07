هشام ماجد وهنا الزاهد يلتقيان مجدداً على شاشة السينما نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - استطاع الفنانان هشام ماجد وهنا الزاهد تشكيل ثنائية فنية كوميدية خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً سواء في شباك التذاكر المصري أو السعودي، وسجل هذا الفيلم التعاون الثاني بين هشام وهنا بعدما اجتمعا في فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره قبل 3 سنوات ولم يخرج إلى النور حتى الآن.
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ويقدم هشام ماجد وهنا الزاهد قصة رومانسية خلال أحداث فيلم "بضع ساعات" المأخوذ عن وراية "بضع ساعات في يوم ما" للكاتب محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية "هيبتا"، ومن إخراج عثمان أبو لبن ويعتمد الفيلم على قصص رومانسية مختلفة بين كل ثنائي مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، ويشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور وآخرين.
ويعيش هشام ماجد حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعرض له حالياً فيلم "إكس مراتي" بمشاركة محمد ممدوح، وأمينة خليل، والذى تخطت ايراداته 92 مليون جنيه، كما تعاقد على بطولة فيلم"برشامة" تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب وتشاركه البطولة ريهام عبد الغفور، إضافه إلى استعداده لاعادة فيلم "البحث عن فضيحة" الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام قبل 50 سنة بمعالجة جديدة وعصرية.
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طرح فيلم "بضع ساعات" فى ديسمبر المقبلوشهدت الأسابيع الماضية انفراجه بالنسبة لفيلم "بضع ساعات" المؤجل منذ 3 سنوات، حيث كشف الفنان هشام ماجد لـ"الخليج 365" خلال حضوره ختام مهرجان الجونة السينمائي أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض خلال شهر ديسمبر المقبل حسب تأكيدات منتج الفيلم أحمد السبكي له، لتظهر ثنائية هشام ماجد وهنا الزاهد مجدداً على شاشة السينما ولكن هذه المرة في إطار رومانسي.
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https://www.instagram.com/p/C7ERDdlq69A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. هشام ماجد يحجز مكانه في قائمة نجوم الشباك في السينما المصرية
ويقدم هشام ماجد وهنا الزاهد قصة رومانسية خلال أحداث فيلم "بضع ساعات" المأخوذ عن وراية "بضع ساعات في يوم ما" للكاتب محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية "هيبتا"، ومن إخراج عثمان أبو لبن ويعتمد الفيلم على قصص رومانسية مختلفة بين كل ثنائي مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، ويشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور وآخرين.
ثنائية كوميدية في "فاصل من اللحظات اللذيذة""فاصل من اللحظات اللذيذة" دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويكتشفا عوالم أخرى تجعلهما يفكران فى شكل حياتهما، وشارك فى بطولتة الفيلم محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.
ويعيش هشام ماجد حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعرض له حالياً فيلم "إكس مراتي" بمشاركة محمد ممدوح، وأمينة خليل، والذى تخطت ايراداته 92 مليون جنيه، كما تعاقد على بطولة فيلم"برشامة" تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب وتشاركه البطولة ريهام عبد الغفور، إضافه إلى استعداده لاعادة فيلم "البحث عن فضيحة" الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام قبل 50 سنة بمعالجة جديدة وعصرية.
https://www.instagram.com/p/C9NTcEkMGUc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C9NTcEkMGUc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C9NTcEkMGUc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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أما هنا الزاهد فتواصل فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي كما تنتظر طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، تترقب هنا عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل.وتعاقدت هنا الزاهد على تقديم دور البطولة أمام الفنان كريم عبد العزيز فى مسرحية "الباشا" من إخراج أحمد الجندي المقرر عرضها موسم الرياض الترفيهي بالممكلة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، لتسجل هنا الزاهد تواجدها الخامس على التوالي في موسم الرياض، بعدما شاركت في 4 مسرحيات على مدار السنوات الماضية.
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https://www.instagram.com/p/C5MTWbLs7oa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».