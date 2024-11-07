هشام ماجد وهنا الزاهد يلتقيان مجدداً على شاشة السينما نهاية العام

أما هنا الزاهد فتواصل

فيلم "

" الذى يجمعها بالفنان

للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي

كما تنتظر

طرح فيلم "

" مع تامر حسني، فى

2025، تترقب هنا عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل.