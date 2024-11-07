الامارات | أحلام راشد تحصد ذهبية العرب في الشطرنج تحت 18 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة أستاذة الاتحاد الدولي أحلام راشد لقب بطولة العرب للشطرنج تحت 18 سنة ضمن البطولة العربية للفئات العمرية والتي تحتضنها مدينة سوسة التونسية بمشاركة 225 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 اتحاداً عربياً.

وجاء تتويج أحلام راشد بعد تصدرها ترتيب البطولة برصيد 7.5 نقطة بفارق نقطة كاملة عن أقرب منافسيها، وبزيادة تصنيفية بلغت 56 نقطة.

وبهذا الفوز تحصل اللاعبة على لقب أستاذة دولية بشكل مباشر وفق لوائح المسابقات في الاتحادين الدولي والعربي.