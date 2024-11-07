أشار مكتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، الى أنه "على اثر استهداف العدو الاسرائيلي بالأمس لمبنى المنشية التراثي في مدينة بعلبك القريب جداً من حرم القلعة ما ادى الى تدمير هذا المبنى والحاق اضرار غير مباشرة بمحيطه التراثي والأثري، قام الوزير بتكليف المدير العام للآثار سركيس خوري باعداد ملف مفصّل عن هذا العدوان البشع وما نتج عنه من اضرار، كما قام ايضاً بتكليف المدير العام خوري بالاجتماع فوراً مع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي من اجل التنسيق لتقديم شكوى عاجلة امام المراجع الدولية المختصّة لمحاسبة الكيان الاسرائيلي عن افعاله التي تصيب البشر والحجر والمعالم التراثية والأثرية والتي تشكّل بالتالي جرائم حرب من الواجب محاسبته عليها سنداً لاحكام القانون الدولي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة كلف المدير العام للآثار باعداد ملف مفصّل عن العدوان الاسرائيلي لمبنى "المنشية" في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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