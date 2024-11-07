زيلينسكي: كوريا الشمالية تخوض حاليا الحرب في أوروبا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كوريا الشمالية "تخوض حاليا الحرب في أوروبا"، وقال لزعماء أوروبيين في خطاب خلال قمة في بودابست، إن "كوريا الشمالية تخوض حاليا الحرب فعليا في أوروبا. يحاول جنود كوريا الشمالية قتل شعبنا على الأراضي الأوروبية".

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