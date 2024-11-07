الأمير ويليام يتحدث 9 لغات أفريقية خلال خطابه في حفل Earthshot

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - كان أمير ويلز، البالغ من العمر 42 عامًا، في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع لحضور النسخة الرابعة من حفل توزيع الجوائز السنوي لمبادرته البيئية، والذي أقيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر. وقرر أن يعبر بلغات عدة لإيصال رسالته للعالم، وهي ضرورة المثابرة من أجل إيجاد حلول مستدامة تنقذ كوكب الأرض قبل حلول 2030

الأمير ويليام يظهر احترامًا لسكان أفريقيا

في هذا الحدث، ألقى الأمير وليام التحية بتسع لغات تمثل شمال وشرق وغرب وجنوب أفريقيا. فقال "سانيبوني" باللغة الزولو، التي يتحدث بها الناس في جنوب أفريقيا؛ و"دوميلانج" باللغة السيسوتو، التي يتحدث بها الناس أيضًا في جنوب أفريقيا؛ و"إيكابو" باللغة اليوروبا، التي يتحدث بها الناس في غرب أفريقيا؛ و"سانو" باللغة الهاوسا، التي يتحدث بها الناس في شمال أفريقيا؛ و"أكاوابا" باللغة التوي غانا، التي يتحدث بها الناس أيضًا في شمال أفريقيا؛ و"دانكي" باللغة الأفريكانية، التي يتحدث بها الناس في جنوب أفريقيا؛ و"إنكوسي" باللغة الزوسا، التي يتحدث بها الناس أيضًا في جنوب أفريقيا؛ و"دالو" باللغة الإيجبو، التي يتحدث بها الناس في شرق أفريقيا؛ و"أسانتي" باللغة السواحيلية، التي يتحدث بها الناس أيضًا في شرق أفريقيا.

كان ذلك بمثابة علامة احترام لقارة أفريقيا، وقال الأمير إنها "كانت دائمًا تحتل مكانة خاصة في قلبي".

وفي حديثه عن جائزة إيرثشوت، قال ويليام: "لقد كانت الفكرة التي خطرت لي في البداية على أرض أفريقية. وخلال رحلة إلى ناميبيا وتنزانيا، كنت محظوظًا بما يكفي لرؤية بعض الحياة البرية المذهلة التي تعتبر هذه القارة موطنًا لها، لكن ما أذهلني حقًا هو التأثير المذهل الذي أحدثه السكان المحليون على البيئة المحيطة بهم"،

وتابع: "بفضل براعتهم وإبداعهم، عاد التنوع البيولوجي، وتم حماية الحيوانات وخلق فرص العمل. لقد رأيت بنفسي مدى تكريس الناس لوقتهم ومواهبهم ورؤيتهم لإصلاح التحديات البيئية، لكنهم لم يحصلوا على الدعم الذي يحتاجون إليه لتسريع حلولهم على نطاق واسع أو لتكرارها في جميع أنحاء العالم ".

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تسليم جائزة إيرثشوت Earthshot لعام 2024

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تم تسليم أمس، جوائز إيرثشوت Earthshot، بحضور الأمير ويليام، وجانب من قادة العالم المهتمين بمستقبل الكوكب وبالبيئة، وكان قد أسس أمير ويلز هذه الجائزة عام 2020 لحماية الكوكب والبيئة، وتُعطى لأكثر المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التلوث، وتتمحور الجائزة حول 5 مجالات مختلفة لحماية المناخ: حماية الطبيعة واستعادتها، تنظيف هوائنا، إحياء محيطاتنا، بناء عالم خالٍ من النفايات وإصلاح مناخنا.

ومن بين 15 متأهلاً للتصفيات النهائية، تم اختيار خمسة فائزين فقط في كل فئة ليفوز كل منهم بجائزة بقيمة مليون جنيه إسترليني لتوسيع نطاق خططهم.

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إيرثشوت Earthshot يتماشى مع فكرة الاستدامة

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أُقيم حفل توزيع الجوائز هذا العام في قبة ضخمة قابلة لإعادة الاستخدام، تتسع لـ2000 شخص، وتم استخدامها بالفعل في العديد من الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، بما يتماشى مع موضوع الاستدامة للحدث. تم تصميم الهيكل وهندسته في جنوب أفريقيا، كما أن إنتاج جوائز Earthshot يخلق حوالي 650 وظيفة محلياً؛ مما يُسهم بشكلٍ كبير في الصناعات الإبداعية في كيب تاون، كما يُقال إن السجادة الخضراء خارج قبة جائزة Earthshot هي الأطول على الإطلاق؛ وفقاً للمنظمين.

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