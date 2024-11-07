شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الخريف» إلى 40.18 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي إلى 40.2 مليون ريال، بنسبة -47.73٪ مقارنة بالربع الماضي، بشكل رئيسى إلى تحقيق إنجاز المرحلة الأولية من مشروع تطوير في الربع الماضي.

ويرجع سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية إلى 160.1 مليون ريال، بنسبة 45.14٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11.24٪ وزيادة إجمالي الربح إلى 281.9 مليون ريال، بنسبة 48.4٪، وذلك على الرغم من أخذ مخصصات بقيمة 23.3 مليون ريال تتعلق بالغرامات والخسائر الائتمانية المتوقعة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 4.4% إلى 40.187 مليون ريال، مقارنة بـ42.016 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح إلى 83.5 مليون ريال وبنسبة 16.96٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلا أن سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي، يرجع إلى أخذ مخصصات بقيمة 12.8 مليون ريال تتعلق بالغرامات والخسائر الائتمانية المتوقعة.ويعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي إلى 40.2 مليون ريال، بنسبة -47.73٪ مقارنة بالربع الماضي، بشكل رئيسى إلى تحقيق إنجاز المرحلة الأولية من مشروع تطوير في الربع الماضي.ويرجع سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية إلى 160.1 مليون ريال، بنسبة 45.14٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11.24٪ وزيادة إجمالي الربح إلى 281.9 مليون ريال، بنسبة 48.4٪، وذلك على الرغم من أخذ مخصصات بقيمة 23.3 مليون ريال تتعلق بالغرامات والخسائر الائتمانية المتوقعة.