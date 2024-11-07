شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالعزيز يماني رئيسا لمجلس إدارة «حلواني إخوان» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان تعيين م. عبدالعزيز يماني، رئيسا لمجلس الإدارة، وجميل الملحم نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين م. صخر جمجوم، عضوا منتدبا، وعبدالناصر عطية، أمينا لسر مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة، م. أنيس مؤمنة، وعضوية كل من: م. محمد الكليبي، ومي أبو غزالة.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، عبدالإله صباحي، وعضوية كل من م. أنيس مؤمنة، وناسر الشيباني.
ونوه بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين م. صخر جمجوم، عضوا منتدبا، وعبدالناصر عطية، أمينا لسر مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة، م. أنيس مؤمنة، وعضوية كل من: م. محمد الكليبي، ومي أبو غزالة.
وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، عبدالإله صباحي، وعضوية كل من م. أنيس مؤمنة، وناسر الشيباني.
ونوه بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.