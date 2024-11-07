شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالعزيز يماني رئيسا لمجلس إدارة «حلواني إخوان» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.