وفد كاك بنك يناقش مع قيادة بنك السلام سبل تعزيز الشراكة المصرفية والتعاون المشترك

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش وفد كاك بنك ممثلا بالأستاذ رفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والأستاذ فواز بن شعيب رئيس القطاع الإسلامي في العاصمة البحرينية المنامة مع قيادة بنك السلام ممثلا بالأستاذ صادق الشيخ رئيس المعاملات المصرفية الدولية والأستاذ مالك الحضيري والأستاذ محمود غياث والأستاذ محمد منصور، أوجه التعاون المشتركة وأهمية تطوير وتعزيز العلاقة المصرفية بين الجانبين. وبحث اللقاء سبل تعزيز وزيادة حجم عمليات التمويل التجاري التى تساهم فى تسهيل خدمة عملاء البنكين وتحقيق متطلباتهم التجارية والمصرفية بشكل كبير إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون فى تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة بناء على الخطة الاستراتيجية لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك وتوجهات القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك الاستاذ حاشد الهمداني الرامية إلى تعزيز وتوسيع شبكة البنوك المراسلة وتوسعة علاقته الخارجية.

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