شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «باعظيم» إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الربح للربع الثالث من العام المالي 2024م مبلغ 5,032,057 ريال مقارنة بصافي ربح قدره 4,547,788 ريال في الربع الثاني من العام المالي 2024م نتيجة ارتفاع المبيعات في الربع الثالث.

وبحسب البيان بلغ صافي الربح في الفترة الحالية المنتهية في 30 سبتمبر للعام المالي 2024م مبلغ 18,128,306 ريال مقارنة بمبلغ 17,558,770 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م بنسبة ارتفاع بلغت 3.24%. ويعود سبب الارتفاع إلى قدرة الشركة على تحسين تكلفة المبيعات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة باعظيم التجارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 29.2% إلى 5 ملايين ريال، مقارنة بـ3.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 7.17% عن الربع المماثل من العام الماضي إضافة إلى قدرة الشركة على تحسين تكلفة المبيعات.وبلغ صافي الربح للربع الثالث من العام المالي 2024م مبلغ 5,032,057 ريال مقارنة بصافي ربح قدره 4,547,788 ريال في الربع الثاني من العام المالي 2024م نتيجة ارتفاع المبيعات في الربع الثالث.وبحسب البيان بلغ صافي الربح في الفترة الحالية المنتهية في 30 سبتمبر للعام المالي 2024م مبلغ 18,128,306 ريال مقارنة بمبلغ 17,558,770 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م بنسبة ارتفاع بلغت 3.24%. ويعود سبب الارتفاع إلى قدرة الشركة على تحسين تكلفة المبيعات.