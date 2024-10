شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" والصندوق الصناعي و"توليا" يؤسسون منصة لتمويل سلسلة التوريد والان نبدء بالتفاصيل

ومن المتوقع أن تعمل منصة التقنية المالية الجديد التي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، على تحسين سيولة المورّدين، بالإضافة إلى تمكينهم من الارتقاء بمستوى دقة التنبؤ بتدفقاتهم النقدية، مع تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأرامكو السعودية.

فرص تمويل فريدة

أكبر برامج تمويل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو السعودية ، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، و"توليا"، إحدى شركات مجموعة "إس إيه بي"، والرائدة في تزويد حلول إدارة رأس المال العامل في مجال التقنية المالية، وبدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي كأحد مقدّمي التمويل الرئيسيين للقطاع الصناعي المحلي، اتفاقيات للعمل على تأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.وتتعاون الجهات في تأسيس أحد أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم، والذي يهدف إلى توفير مصدر بديل بأسعار تنافسية لتمويل مورّدي أرامكو السعودية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد: "ندرك في أرامكو السعودية أهمية الدور الذي يؤديه مورّدونا من خلال إسهامهم في استمرارية أعمالنا، ما يتيح تقديم منتجات طاقة وبتروكيميائيات بموثوقية وتنافسية عالية في جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع شركائنا، نقدم لمورّدينا هذه المنصة التقنية المالية، ما يمكّنهم من الوصول إلى فرص تمويل فريدة وتنافسية".تابع: "كما توفر هذه المنصة أيضًا فرصة استثمارية للبنوك للمشاركة في أعمال التمويل، بما يعزز من حجم المنصة وجدواها. من جانبنا، نعبّر عن خالص امتناننا للبنك المركزي السعودي (ساما) لتمكيننا من تحقيق هذه القيمة المضافة لعملائنا".أوضح: "كما نقدّر كثيرًا التزام شركائنا في صندوق التنمية الصناعية السعودي و(توليا) بتطوير هذه التقنية المبتكر، والتي من شأنها أن تزيد بشكلٍ كبيرٍ قدرة مورّدينا على تلبية احتياجات العملاء، كما يعزز استقرار منظومة سلاسل التوريد في منطقتنا".وقال الرئيس التنفيذي لشركة توليا، سيدريك برو: "تشكّل الصفقة بين الجهات المشاركة أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد في العالم. والذي من الممكن أن يوفر فرصة لآلاف الشركات للوصول إلى المدفوعات المبكرة".تابع: "هدفنا هو ضمان تدفق الأموال النقدية بسرعة وسهولة نحو المورّدين. وعندما يتم ذلك على نطاق واسع، فإنه يخلق فرصًا للنمو والاستثمار لهم. ولهذا فإننا متحمسون للغاية وفخورون بتحويل ذلك إلى حقيقة بالنسبة لأرامكو السعودية وشركائها التجاريين. كما أنه يعزز من مكانتنا كمزوّد رائد لحلول رأس المال العامل في مجال التقنية المالية".وتهدف منصة التمويل إلى ضخ مليارات الريالات من السيولة، وتمكين المورّدين من تحسين رأس المال العامل، والحصول على إمكانية الوصول إلى التمويل البديل، وتعزيز العلاقات التجارية.