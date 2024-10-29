"أرامكو" والصندوق الصناعي و"توليا" يؤسسون منصة لتمويل سلسلة التوريد

ضمن مبادرات المواطنة التي تقدمها الشركة لدعم زراعة وإنتاج البن في المنطقة.. #أرامكو السعودية تدشّن #مركز_تطوير_البن_السعودي في #جازان



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