شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية العربي" تستفتح برنامج "إكتشف مستقبلك" باستقبال فريق من جامعة الإمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إمتداداً لمبادراته المجتمعية، استضافت أكاديمية البنك العربي الوطني وتحت مظلة برنامج "إكتشف مستقبلك" الذي تتبناه إدارة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية في البنك لتهيئة طلاب وطالبات الجامعات لبيئة العمل؛ أول فرق البرنامج من قادة وأعضاء نادي التأمين وإدارة المخاطر التابعة لإدارة العلاقات العامة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برئاسة الدكتورة أشواق بنت مزيد المطيري رئيسة وحدة الأندية الطلابية بكلية الأعمال في الجامعة وذلك في جولة تعريفية اطلعوا خلالها على بيئة العمل المصرفية لدى البنك.

واطلع الفريق خلال الزيارة على شرح قدّمه مسوؤل التدريب في أكاديمية البنك العربي الوطني الأستاذ سلطان المالكي اشتمل على تعريف بالنشاط المالي والمصرفي الذي يقدمه البنك العربي الوطني، فيما استعرض رئيس إدارة المخاطر المؤسسية بالبنك الأستاذ ثامر خان نشاط الإدارة بما في ذلك تعريف بأنواع المخاطر في بيئة العمل، والمعايير التي تحكم بيئة العمل الصحية والمحفّزة، إلى جانب المنهجية التي يتبناها البنك في سبيل تحسين وتطوير قدرات الموظفين لتعزيز معدلات الإنتاجية ورفع مفاهيم الولاء والانتماء.

كما تم خلال الزيارة التعرّف على أسس التواصل الفعّال بين الإدارة والموظفين في البنك العربي الوطني، ودور فرص التدريب والتعلم المستمر في الحفاظ على الكفاءة المهنية لرأس المال البشري، فضلاً عما يوفره البنك من مبادرات لتحفيز الفريق الواحد وتوليد الأفكار المبتكرة التي تسهم في الدفع بمسيرته.

وفي ختام العروض التعريفية جدد رئيس الأكاديمية الأستاذ أحمد بن عبدالله البابطين بدوره الترحيب بالوفد الزائر وأوضح ان دور الاكاديمية في البنك تلعب دوراً استراتيجياً حيث انها الذراع التعليمي والتأهيلي في البنك معتبراً أن البنك يتطلع إلى المؤسسات الأكاديمية على اعتبارها شريكاً استراتيجياً حيث ان دورها كبير في خلق وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية الشابة والتي يعتمد عليها القطاع الخاص في رفد احتياجاته لضمان التقدّم والاستمرارية في إنجازات مؤسساته، مؤكداً أن البنك العربي الوطني يعتبر برنامج "إكتشف مستقبلك" إحدى مبادراته النابعة من مسؤولياته الوطنية والمجتمعية لتمهيد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في بناء مسيرتهم المهنية بثقة وجدارة.

من ناحيتها، أعربت رئيس الفريق الزائر الدكتورة أشواق المطيري عن تقديرها لمبادرة البنك العربي الوطني بإطلاق برنامج "إكتشف مستقبلك"، وعن الأثر الإيجابي الذي حققته الزيارة والقيمة العالية لها في تعزيز المعرفة العملية للطلاب والطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول ماهية واقع البيئة العملية للقطاع المصرفي وما توفره وتتيحه من فرص للتدريب والتوظيف ودمج المكتسبات الأكاديمية مع الخبرة والمهارات العملية لصناعة كفاءات وطنية مميزة.