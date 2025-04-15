هنا الزاهد تحمس الجمهور لحلقتها مع أنس بوخش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 02:51 مساءً - تصدرت الفنانة هنا الزاهد ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قام الإعلامي الإماراتي أنس بوخش بنشر برومو الحلقة الجديدة من برنامجه الشهير ABtalk، والمقرر عرضها مساء اليوم وتحل فيها هنا ضيفة.

هنا الزاهد تتصدر الترند

تحدثت هنا الزاهد خلال الحلقة بصراحة عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية، حيث كشفت أنها تستطيع معرفة ما إذا كانت ستحب شخصاً من النظرة الأولى. كما كشفت عن عمرها الحقيقي وأكدت أنها تبلغ 31 عاماً.

ومن اللقطات اللافته عندما سألها أنس: "بعد 31 سنة، جربتِ الحب الصحي؟" لتدخل بعدها هنا في نوبة بكاء عند تذكّرها أصعب المواقف التي مرت بها، وكان عليها تجاوزها بمفردها.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي هنا مع هذا المقطع وأبدوا حماسهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن هنا الزاهد وحياتها الشخصية.

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نشاط سينمائي لهنا الزاهد

يُذكر أنتواصل تصوير فيلمها الجديد "الشاطر"، الذي تشارك في بطولته بجوار النجم أمير كرارة، حيث يتنقل فريق العمل بين مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعداداً لعرضه خلال موسم الصيف المقبل.

فيلم "الشاطر" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته: هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس، الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

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على جانبٍ آخر، تنتظر هنا عرض فيلم "ري ستارت" مع الفنان تامر حسني والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وتدور تدور أحداث فيلم العمل حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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