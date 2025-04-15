روجينا تكشف عن أصعب مشهد في “حسبة عمري”

تحدّثت الممثّلة المصريّة روجينا عن أصعب المشاهد التي تطلّبت منها جهدًا نفسيًّا وبدنيًّا كبيرًا في مسلسل “حسبة عمري” الّذي تمّ عرضه خلال شهر رمضان المبارك الفائت وحقّق نجاحًا كبيرًا.

في هذا السّياق، قالت “روجينا” خلال حلولها ضيفة على برنامج “واحد من النّاس” أنّ أبرز تلك المشاهد مشهد طرد شخصيّة “هند”، من منزل الزّوجيّة، قائلة: “المشهد كان صعبًا جدًّا عليّ، لأن هند شخصيّة قويّة ولم تكن تتخيّل أن يحصل لها ذلك، خصوصًا أنّها كانت قد زوّجت ابنتها للتوّ، فكان موقفًا شديد الخصوصيّة وصادمًا لها.”

وأضافت أنّ تنفيذ المشهد قد استغرق ما يقارب عشر ساعات، مؤكّدةً أنّ قضيّة “الكدّ والسّعي” الّتي تناولها المسلسل كانت تتطلّب معالجة دقيقة، قائلةً: “حرصنا على مناقشتها بأسلوب غير مباشر، لأنّها تُطرح لأوّل مرّة دراميًّا.”

كما تحدّثت “روجينا”، عن صعوبة المشاهد الأخيرة في العمل وتحديدًا وفاة زوجها “فاروق”، ضمن أحداث المسلسل وذهابها لتؤدّي واجباتها كزوجة في وداعه رغم أنّه طلّقها”.

من جهة أخرى، وجّهت روجينا، الشّكر لكلّ من دعمها في المسلسل، وعلى رأسهم ضيفة شرف المسلسل الممثلّة إلهام شاهين، مؤكّدةً أنّ “شاهين” لم تتردّد للحظة في المشاركة في العمل وقدّمت واحدًا من أهمّ وأجمل المشاهد.

كما شكرت جميع ضيوف شرف المسلسل من بينهم: رانيا فريد شوقي، لبنى ونس، نانسي صلاح وغيرهن.

كذلك وجّهت روجينا، تحيّة خاصّة لزوجها الدّكتور أشرف زكي، مؤكّدةً أنّه الدّاعم الأوّل لها ولمشروع المسلسل وهو الجندي المجهول الّذي آمن بالفكرة وكان وراء كلّ تفاصيل العمل.

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تجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل “حسبة عمري”: ناقش قضيّة حقّ الكدّ والسّعي، إذ أظهر مشكلة المطلّقات وكيفيّة مواجهة المجتمع والظّروف الاقتصاديّة.

شارك في بطولة مسلسل “حسبة عمري”، إلى جانب روجينا، عدد من الممثّلين منهم: عمرو عبد الجليل، محمّد رضوان، نور إيهاب، إسلام إبراهيم وغيرهم وهو من تأليف محمود عزّت وإخراج مي ممدوح.

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