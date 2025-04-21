بعد قتل صديقتها بثلاثين طعنة…الممثّلة التركيّة تحاول الانتحار… وهذا ما كشفته

إعتقلت الشّرطة الممثّلة التّركيّة، سيفيل أكداغ، بعد قتلها صديقتها بطريقة مروّعة وهي تحت تأثير الكحول إثر خلاف عنيف نشب بينهما.

وقامت سيفيل بطعن صديقتها ثلاثين مرّة حتّى الموت. وقد تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ فيديو أثناء إلقاء القبض على “أكداغ”.

وقد أشارت المعلومات أن سيفيل حاولت الانـٌـحار عن طريق قطع معصمها ولكن تمّ الإمساك بها. وفي اول افادة لها في قسم الشرطة قالت: “كنت تحت تاثير الكحول لا اتذكر اي شي من تفاصيل الحادثة”.

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وكانت سيفيل أكداغ، البالغة من العمر اثنين وثلاثين عامًا، قد عملت في السّابق كعارضة أزياء، ثمّ شاركت لاحقًا في العديد من الأعمال الدّراميّة التّركيّة منها: “التّفاحة الممنوعة” و”إخوتي” وفيلم “السّحر الأسود” وغيرها من الأعمال.