شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائياً بالإسكندرية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مصطفي قمر حفلاً غنائياً، بمدينة الإسكندرية يوم الخميس 17 إبريل الجارى، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن مع بداية فصل الربيع.

وأحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية احتفالا بالعيد، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معه الحضور بالرقص، منها السود عيونه، ومنايا، وقلبى فى الليالى، ولو سألونى، وغيرها.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.