هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر.. النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 08:49 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قائمة الفنانين الأكثر مُشاهدة في المملكة العربية السعودية على مدار ستة الشهور الماضية، سواء في السينما أو التلفزيون.

هشام ماجد وهنا الزاهد.. صدارة سينمائية

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنّ الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد، هما الأعلى مُشاهدة بين الفنانين على مستوى السينما. أما المسلسلات؛ فكان لـ هشام ماجد نصيبٌ في الصدارة أيضاً، وكذلك الفنانة مي عمر؛ مُشيراً إلى أنّ أكثر نجمٍ صاعد يحظى بنسبة مُشاهدة عالية في السعودية، خلال الشهور الستة الأخيرة، هو الفنان مصطفى غريب.

مسلسل "80 باكو" يدخل القائمة

ولفت إلى أنّ هناك مسلسلاً جاء في تلك القائمة، وكان بمثابة مفاجأة كبيرة؛ قائلاً: "والمسلسل المفاجأة في نسبة المشاهدة وحقق مشاهدات عالية، بعد الذين ذكرتهم، هو مسلسل (80 باكو). أما في فئة البرامج، لازال كالعادة رامز جلال وبفارق كبير. أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء؛ فهو (اللعبة) بلا منازع. أما بالنسبة للإخراج والكتابة؛ فقد تميّز في الفترة الأخيرة وبدأ بتكوين شعبية في السعودية: خالد دياب، وشيرين دياب".





مفاجآت ضخمة في السينما والتلفزيون والبرامج

وأكّد المستشار تركي آل الشيخ، أنّ المرحلة المُقبلة ستشهد مفاجآت عديدة من ناحية السينما؛ قائلاً: "ستكون إنتاجات بدعم من GEA وموسم الرياض واستوديوهات الحصن BIG TIME وصندوق BIG TIME للأفلام. وبالنسبة للمسلسلات، سيكون هناك 3 مسلسلات بدعم وإشراف كامل منّا بإنتاج ضخم".

متابعاً: "أما في فئة البرامج، فسيكون هناك برنامجان مفاجأة كبيرة سنة 2025 و2026، وستكون نقلة في عالم الإنتاج وجودة المحتوى، وفرصة لبروز المواهب الحقيقية. أنا أتكلم عن أيّ محتوى عليه ختم GEA وموسم الرياض؛ فهناك أعمالٌ لاعلاقة لنا فيها وتُعرض في MBC وشاهد وروتانا. قريباً سنعلن عن تفاصيل أكثر".



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مي عمر: الصدارة تتويجاً للتعب والمجهود

ومن جانبها، عبّرت الفنانة مي عمر، التي نافست في موسم مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن سعادتها البالغة بوجود اسمها ضمن قائمة أعلى النجوم مُشاهدة في السعودية؛ قائلة: "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، شهادة كبيرة من شخصكم الكريم، ويا رب دايماً أكون عند حسن ظن الجمهور وحسن ظنكم. البوست ده تتويج للتعب والمجهود والنجاح، واللي جاي أفضل إن شاء الله، وأتمنى لك دائماً النجاح والتوفيق".

تعليق الفنانة مي عمر- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بإنستغرام



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