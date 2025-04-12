أحمد فهمي يُثير الجدل بصورة غامضة.. ورسالة مبطّنة من “أقرب الناس”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” صورةً مثيرة للجدل ظهر فيها مبتسمًا بينما سكين مغروس في صدره ناحية القلب، وأرفقها بتعليق غامض جاء فيه: “أنا كويس… دي حاجة بسيطة كده من أقرب الناس”. هذا التعليق فتح باب التأويلات والتساؤلات بين الجمهور عمّا إذا كان الأمر يُلمّح إلى تجربة شخصية أم مجرّد لقطة تمثيلية.

يأتي هذا المنشور في وقتٍ يستعد فيه فهمي لعرض أحدث أعماله السينمائية، فيلم “أحمد وأحمد”، الذي يجمعه بالنجم أحمد السقا، إلى جانب كل من رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وهو من تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض.

وكان فهمي قد شارك جمهوره عبر “إنستغرام” مقطع فيديو من فيلم “سمير وشهير وبهير” الذي عُرض قبل 15 عامًا، جمعه بالنجم أحمد السقا، حيث وعده في المشهد بالمشاركة معه في الفيلم التالي، ليردّ السقا: “فيلم جاي ملوش حل اسمه أحمد وأحمد”. وعلّق فهمي قائلاً: “بعد 15 سنة، السقا طلع قد كلامه”، في إشارة إلى وفاء السقا بوعده بعد كل هذه السنوات.