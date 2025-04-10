جاستن بيبر في هجوم عنيف على الباباراتزي… هكذا اعترضوه.

مع انطلاق عطلة نهاية الأسبوع في كوتشيلا، وجد جاستن بيبر نفسه في خضمّ مواجهة عامّة مع المصوّرين في بالم سبرينغز.

وفي يوم الأربعاء، أثناء زيارته لمقهى، انتقد بيبر المصوّرين، متّهمًا إيّاهم بأنّهم يهتمّون فقط بكسب المال بدلًا من احترام النّاس. بدأت المواجهة عندما رحّب أحد المصوّرين ببيبر بقوله “صباح الخير” ببساطة، وهو ما أثار غضب المغنّي.

وشهدت الحادثة مواجهة بيبر أربعة مصوّرين، إذ انتقدهم علانية بسبب ما اعتبره نهجهم الاستغلاليّ لثقافة المشاهير لمدّة ثلاثين ثانية تقريبًا. أعرب المغنّي عن إحباطه من الطّريقة الّتي يعطي بها المصوّرون الأولويّة لمكاسبهم الماليّة على حساب رفاهية الأشخاص الّذين يلتقطون صورهم، ورفض الدّخول في حوار أثناء الاستمرار في التّسجيل.

وبدا بيبر الّذي كان صريحًا بشأن التّعامل مع مشاكل إدارة الغضب والصّحّة العقليّة، سريع الانفعال بشكل خاصّ.

كانت رغبته في قضاء عطلة نهاية أسبوع هادئة وممتعة في كوتشيلا – دون الاهتمام الإعلاميّ المعتاد. وعلى عكس السّنوات السّابقة، لم يكن من المقرّر أن يؤدّي أيّ عرض، ويبدو أنّه يبحث ببساطة عن فرصة للاستمتاع بموسيقى المهرجان دون أن يلاحقه المصوّرون.

وتضيف هذه المواجهة إلى الرّواية المستمرّة لصراع بيبر مع الطّبيعة المتطفّلة للشّهرة. وبينما يعمل على تحسين صحّته العقليّة، فإنّ لحظات مثل هذه تظهر مدى صعوبة التّعامل مع الحياة العامّة أثناء التّعامل مع القضايا الشّخصيّة.

ويأتي ذلك بعد أن قام بيبر مؤخّرًا بتجميل مقطع فيديو على صفحته على موقع إنستغرام، إذ كان يستمع إلى موسيقى ممّا يبدو أنّه ألبوم جديد تمامًا. ومع ذلك، أبدى محبّو بيبر مخاوفهم لأنّ بيبر يبدو متعبًا وتائهًا في بعض الأحيان.

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ومن المرجّح أن يراقب المعجبون والنقاد على حدٍ سواء كيف يتطوّر هذا الوضع، خاصّة أنّ بيبر يعمل على تحقيق التّوازن بين حياته المهنيّة وحياته الشّخصيّة والتّدقيق المستمرّ الّذي يأتي مع كونه نجمًا عالميًّا.