محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة "هتجيلي" مستعينًا بـ"ناصر الدسوقي"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري محمد رمضان حماس جمهوره بالترويج لأغنيته الجديدة "هتجيلي"، والتي من المقرر طرحها يوم الخميس الساعة الخامسة مساء، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته ، ظهر فيه بشخصية "ناصر الدسوقي" الشهيرة من مسلسل "الأسطورة"، على هيئة رسوم متحركة، وهو يلوّح بيده بعلامة الجنون، فيما تظهر فتاة ذات شعر أسود طويل تقف أمامه، وتتضمن الأغنية كلمات تعكس مزيجاً من الندم والغضب والانكسار، من بينها: "شوفتيني كتير وأنا حنين.

.. تعالي شوفيني وأنا بقسى"، ما زاد من ترقب المتابعين للأغنية المنتظرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول خبر تنازل الممثلة ياسمين صبري عن مقاضاة محمد رمضان، بعد الموقف المحرج الذي جمعهما في أحد سحورات رمضان. وقد علّق رمضان على الخبر بصورة كتب عليها: "ناصر الدسوقي براءة"، ثم وجه لاحقًا رسالة اعتذار لياسمين صبري بمناسبة عيد الفطر، قال فيها: "لا عتاب بين الأحباب".