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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة المصرية روبي متابعيها بإطلالتها الاخيرة عيلهم من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان لامع بغاية الروعة باللون الزهري المغطى الترتر، من دون أكمامك سترابليس، قصير و ضيق، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، خطفت الفنانة المصرية روبي، الأنظار بمجموعة صور نشرتها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، من عطلتها الصيفية على البحر.
وأطلت روبي في الصور بإطلالة صيفيو بحرية لفتت فيها الأنظار بأناقتها، إذ ارتدت فستان صيفي لامع باللون البرتقالي، جاء مكشوف الأكتاف وقصة فضفاضة من قماش خفيف يناسب الأجواء الحارة.
وبدت روبي في الصور طبيعية، مع خلفية البحر التي أضفت سحرا خاصا على الصور، ما جعلها تتصدر الترند فور نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي تتالق وتسحر العيون بفستانها اللامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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