ويل سميث يستذكر لحظات مميزة من كواليس "Bad Boys" علم 1995

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي ويل سميث مجموعة من الصور القديمة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، أظهر من خلالها كواليس تصير أول فيلم من سلسلة "Bad Boys" التي إشتهر بها إلى جانب النجم العالمي مارتن لورنس، و الذي طرح عام 1995، مستذكراً أجمل الذكريات من الكواليس مع فريق العمل، كما و تحدث عن ولادة فكرة الفيلم آنذاك بالقول: "قبل 30 عامًا، غامر جيري بروكهايمر ودون سيمبسون ومايكل باي معنا، وولدت فرقة "باد بويز"! ممتنون لكل الحب الذي أظهرتموه لنا على مر السنين".



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