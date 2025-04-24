بعد الأخبار التي تم تداولها عن صبحي عطري .. ET يرد ببيان

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن إدارة "ET" بياناً بعد الأخبار التي تم تداولها عن تسبب حالة الإعلامي السوري صبحي عطري النفسية بوفاته بسبب خسارته عمله في الإعلام.



وورد في البيان:"بينما ينشغل أهل الزميل الراحل صبحي عطري وأحباؤه وأصدقاؤه باستيعاب صدمة رحيله المفاجئ، وترتيب جنازته ودفنه، نود أن نوضح أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالته النفسية أو وضعه المهني، هو مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، نتمنى من الجميع أن يتحلّوا بالمسؤولية والإنسانية، وأن يحترموا مشاعر عائلته وأصدقائه، وألا يشاركوا أو يروّجوا لأخبار غير دقيقة. لقد كان الزميل صبحي عطري إنساناً نبيلاً، وصادقاً، ومثالاً للمهنية، ونأمل احترام مسيرته وتاريخه، والدعاء له بالرحمة، ولعائلته بالصبر والسلوان".