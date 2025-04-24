جورجينا رودريغيزتستمتع بوقتها و تستعرض رشاقتها بالمايوه على الشاطئ

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، في أحدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاض، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت صيفي رائع على الشاطئ، و إستعرضت رشاقتها بمايوه باللون الأسود، أثناء غكتسابها السمرة، و تركت شعرها المبلول منسدلاً على كتفيها مع نظارات شمسية لإكمال اللوك.
و في أجرأ تصريح لها، خرجت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بتصريح لم يكن متوقعاً، إذ أعلنت عن خطئها بحق حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وذكرت أنها خانته مع حبيب سابق لها، لكنها اعترفت بخطئها لرونالدو، وسامحها على الأمر.
كلام رودريغيز جاء خلال لقاء أجرته في برنامج Today's Show، الذي يعرض على محطة NBC.
وكان قد تحدث كريستيانو رونالدو، عن الموعد الذي يمكن أن يحدده هو وشريكته جورجينا رودريغيز لزواجهما، مؤكداً أنه سيتم الأمر عندما يحصلان على توافق كامل.
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