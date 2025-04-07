هجوم واسع على جان يامان بسبب تصريحات لافتة!

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل التركي جان يامان، جدلا واسعا وحالة من الغضب، بسبب تصريحاته التي كشف فيها أنه يفضل إيطاليا على تركيا في أحدث حوار له.



وفي إحدى مقابلاته، خيِّر جان بين إيطاليا وتركيا، ليرد دون تردد أنه يفضل إيطاليا على بلده الأم تركيا.

وأحدث هذا التصريح ضجة واسعة، وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير وسط اتهامات لـ جان يامان بالتنكر لأصله، وإنكار فضل الدراما التركية عليه، غذ كانت بداياته من تركيا قبل أن يتعرف الجمهور الإيطالي عليه.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو بشكل واسع، وطالب البعض بسحب الجنسية التركية من يامان ومنعه من دخول تركيا مستقبلًا للزيارة. بينما دافع آخرون عنه، واعتبروا أنه لديه شعبية أكثر في إطاليا حيث برزت نجوميته.