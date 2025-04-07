سوسن بدر تتحدث عن النضج الفني وتُلمّح إلى اعتزالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج “كلام نواعم” عبر قنوات MBC، وخلال فقرة “عن قرب”، فتحت قلبها وتحدّثت بصراحة عن محطات في حياتها الشخصية والفنية، ومرحلة النضج الفني، إضافة إلى موقفها من عامل الزمن وتأثيره على مسيرتها الفنية، كاشفةً عن اللحظة التي قد تتخذ فيها قرار اعتزال الفن.

وقالت سوسن: “أنا ست عادية وبحب شغلي ومهنتي جداً، لأنها جزء من حياتي ونجحت من خلالها، وعرفت الناس بيها. ولو في لحظة حسّيت إني نضجت فنياً، هقعد في بيتي، هدور على إيه تاني؟ لكن الحقيقة إني لسه موصلتش للنضج ده، ولسه قدامي حاجات كتير عايزة أعملها.”

كما أوضحت أنها لم تكن يوماً تطمح للثراء، قائلة: “عمري ما فكرت أبقى غنية، أنا من عيلة من طبقة متوسطة، وحلمي ما كانش الغنى، كان حلمي أبقى ممثلة كويسة.”

أما عن رؤيتها للزمن والتقدّم في العمر، فعلّقت قائلةً: “الست بتستنزف في معركتها مع الزمن، ومش هتكسب ومينفعش تكسب، وأنا اكتشفت اللحظة دي… ليه أتعارك مع الزمن؟ ما آخده صديق وضيف بييجي كده.”

يُذكر أن سوسن بدر حققت نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل “أثينا” إلى جانب الفنانة ريهام حجاج ونخبة من النجوم، حيث نال العمل إعجاب الجمهور خلال عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم.