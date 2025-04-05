أول تعليق لـ نضال الشافعي بعد وفاة زوجته.. طلب الدعاء لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تفاعل له بعد وفاة زوجته، نشر الفنان نضال الشافعي منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، استعان فيه بآية قرآنية للتعبير عن حزنه، وطلب الدعاء لزوجته الراحلة هند محمد علي، التي توفيت مساء الخميس 3 أبريل.

وقال الشافعي في منشوره: “وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.”

وأضاف: “سيُقام العزاء غدًا السبت الموافق 5 من أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد.. أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة.”

وكانت جنازة الراحلة قد أُقيمت اليوم بمسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفنان نضال الشافعي في هذا المصاب الأليم.

من بين الحضور: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي، إلى جانب عدد من الأصدقاء وأفراد العائلة.

رحيل هند محمد علي شكّل صدمة في الوسط الفني، حيث تلقى نضال الشافعي موجة كبيرة من الدعم والمواساة من زملائه ومحبيه، الذين عبّروا عن حزنهم الشديد ودعواتهم للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان.