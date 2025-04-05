عصام صاصا يعود بقوة بعد السجن ويتصدّر بـ”زنزانتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد فنان المهرجانات المصري عصام صاصا إلى الساحة الفنية بقوة بعد خروجه من السجن، حيث تصدّر الترند بأغنيته الجديدة “زنزانتي”، التي تخطّت حاجز المليون ونصف مشاهدة في غضون ستة أيام فقط من طرحها عبر يوتيوب والمنصات الرقمية.

وتزامن نجاح الأغنية مع مشاركة صاصا في الموسم الرمضاني لعام 2025، من خلال تقديمه لأغنية ضمن أحداث مسلسل “ولاد الشمس”، الذي عُرض عبر قنوات الشركة المتحدة ومنصة “واتش إت”، ويتكوّن من 15 حلقة.

تتناول أحداث المسلسل واقعًا مأساويًا يعيشه الأطفال داخل دور الأيتام، حيث يتم استغلالهم في أعمال غير قانونية، ويجسد النجم محمود حميدة شخصية “مجدي”، المسؤول عن هذا الفساد. وتدور القصة حول محاولات شابين، “ولعة” و**”مفتاح”**، لتغيير هذا الواقع وخلق مستقبل أفضل لأبناء الدار.

عودة صاصا بهذه القوة، سواء عبر أغنيته الشخصية أو من خلال الأعمال الدرامية، تعكس تطورًا جديدًا في مسيرته بعد فترة غياب أثارت الكثير من الجدل.