هذه ردة فعل أحمد عبد الحميد على تعرض ريهام عبد الغفور للضرب

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل أحمد عبد الحميد في مسلسل "ظلم المصطبة" في شهر رمضان المبارك، حيث لعب دور شيخ ومؤذن في المسجد.

وفي لقاء خاص مع موقع "الفن" تحدث عبد الحميد عن إسم المسلسل "ظلم المصطبة"، وعما إذا تخوف من تقديم دوره في العمل، وعما شجعه لتقديمه.

كما تحدث عن كواليس التصوير، والتعليقات التي تلقاها حول العمل، وردة فعله على تعرض الممثلة ريهام عبد الغفور للضرب.

يذكر أن "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي ومحمد علي رزق وفاتن سعيد، تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، ومن إخراج محمد علي.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

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