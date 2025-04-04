برومو “آسر”.. باسل خياط في مواجهة الماضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد منصة “شاهد” لعرض المسلسل الدرامي المنتظر “آسر” ابتداءً من 6 أبريل الجاري، وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي منذ عرضه الأول عام 2009.

وطرحت المنصة البرومو التشويقي للعمل عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، كاشفة عن ملامح أولية لقصة مشوّقة تدور حول بطل العمل الفنان باسل خياط، الذي يجسد شخصية “آسر”، وهو رجل يعود للانتقام بعد أن تعرّض للخيانة والظلم من أقرب الناس إليه، وعلى رأسهم حبيبته التي شاركت مع أصدقائه في التخطيط لسرقة ملهى ليلي وتوريطه بالجريمة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما، من بينهم: عباس النوري، سامر المصري، خالد القيش، نادين خوري، طلال مارديني، باميلا الكيك، وزينة مكي.

يُذكر أن المسلسل الأصلي “إيزيل” دارت أحداثه حول قصة عمر، الذي يُخدع من قبل أصدقائه وحبيبته ويتحوّل لاحقًا إلى شخصية جديدة باسم “إيزيل”، ليسعى للانتقام ضمن إطار درامي مليء بالغموض والتشويق، وقد أدّى دور البطولة فيه النجم التركي كنان إميرزالي أوغلو إلى جانب جانسو ديري.