ميغان ماركل ترقص وتتمايل وهي تطهو في المطبخ

ميرنا وليد - بيروت - شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وهي ترقص في مطبخها في منزلها في مونتيسيتو.

وظهرت ماركل في الفيديو وهي تتمايل في مطبخها بإيقاع متناغم بينما كانت تحرك على النار وعاءين من المعلبات التي تحمل توقيعها.

وارتدت ميغان في الفيديو قميصا أبيضا مع بنطلون جينز أزرق، تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وأرفقت ميغان الفيديو بتعليق كتبت فيه: "من البداية إلى النهاية. يا لها من مغامرة! ليلة واحدة تفصلني عن الحدث الكبير!"، ما أثر تفاعل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بطريقة طبخها وحماسها بالمطبخ.

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