كاردي بي تتهم زوجها السابق بالملاحقة والابتزاز العاطفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محادثة مباشرة على الهواء السبت 29 آذار/مارس ضمن برنامج (X Spaces)، زعمت كاردي بي أن زوجها السابق كان يطاردها ويضايقها في خضم طلاقهما. ويبدو أن الرسائل المزعجة دفعت مغنية الراب، البالغة من العمر 32 عاماً، إلى الاتصال بصديقة أوفست الحالية.

وقالت كاردي عن أوفست (زوجها السابق): “هذا الرجل منزعج لأنني أرسلت إلى صديقته رسائل نصية له وهو يتوسل إليّ قائلاً إنه سينتحر وإنه سيقتلني… كل هذا الهراء، لقد كان غاضباً”.

وزعمت أيضاً أن أوفست كان يتحرش بصديقها، وعلّقت على الأمر بالقول: “انتبهوا، لقد أرسل رسائل نصية إلى شخص كنت أعرفه… هذا هو نوع الهراء الذي كنت أتعامل معه خلال الشهرين الماضيين”.

وادعت أنه “في كل مرة يعلم فيها أنني أخرج من المدينة يضايقني”. وأضافت: “إنه يترك لي رسائل صوتية في محاولة منه لتحطيم ثقتي بنفسي وقد سئمت من ذلك”. وأضافت إنها ”سئمت“ من تركه ”رسائل صوتية صريحة لها”.

وذكرت كاردي أيضاً أن أوفست كان يراسلها عبر (FaceTime) مع صديقته، قائلةً: “لقد كنت تضايقني وتضايق الرجل الذي أتعامل معه منذ أشهر بالفعل”. واختتمت محادثتها على “فيسبوك” بزعمها أن أوفست كان يضايق صديقاتها أيضاً.

هذا التطور هو الأحدث في علاقة كاردي وأوفست المتوترة. سبق لكاردي أن اتهمته ووالدته بالسرقة منها في كانون الثاني/يناير. وزعمت في ذلك الوقت: “أنا لا أستمع إليك بعد أن سرقتني أنت وأمك”.