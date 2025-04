ميغان ماركل ترقص في المطبخ.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد دوقة ساسكس ميغان ماركل ليوم مهم، إذ شاركت مقطع فيديو وهي ترقص في مطبخها في منزلها في مونتيسيتو.

ونشرت ميغان، البالغة من العمر 43 عاماً، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في “إنستغرام” تظهر فيه وهي تتمايل وتحرك رأسها وكتفيها بإيقاع متناغم بينما كانت تحرك على النار وعاءين من المعلبات التي تحمل توقيعها.

ثم شوهدت ماركل، التي كانت ترتدي قميصاً أبيض وسروال جينز أزرق، وهي تضع لوحات وتصاميم للإطلاق المرتقب لعلامتها التجارية “أس إيفر” التي ستطلقها قريباً.

“من البداية إلى النهاية. يا لها من مغامرة! ليلة واحدة تفصلني عن الحدث الكبير!” هذا ما كتبته ماركل في التعليق، مؤكدةً أن الأربعاء 2 نيسان/أبريل سيكون تاريخ إطلاق أول منتجاتها من علامتها التجارية.

ويأتي ذلك بعد أن أرسلت بريداً إلكترونياً إلى مشتركي (As Ever) الإثنين الماضي، معلنةً “أنا متحمسة للغاية لتقديم مجموعة (As Ever) إليكم هذا الأسبوع”.

ستشمل قائمة إصداراتها الأولى منتجاتها المنزلية القابلة للدهن وشاي الأعشاب وخلطات الفطائر والكعك المحلى ورشات الزهور الصالحة للأكل.

وكتبت ميغان في البريد الإلكتروني: “كل منتج مستوحى من الطرق التي أظهر بها اهتمامي بالأشخاص في حياتي، مثل مزيج شاي الزنجبيل بالليمون الذي يعدّ مشروباً دافئاً أحضره في المنزل باستخدام الليمون الطازج من الحديقة، أو مزيج الكريب الذي يحوّل وجبة إفطار عادية في عطلة نهاية الأسبوع إلى فرصة لاسترجاع الذكريات. يذكرني الكريب بفترة تجوالي في فرنسا عندما كنت طالبة”.

كذلك قدمت أيضاً نصائحها الخاصة للاستفادة القصوى من إعادة استخدام عبوة (As Ever): “وبالمناسبة، بعد أن تستمتعي بكل ملعقة من هذه الفاكهة القابلة للدهن، قد ترغبين في فعل ما أفعله أنا… اغسلي العلبة واستخدميها مزهرية صغيرة للزهور على الطاولة أو لحمل أقلامك على مكتبك”.