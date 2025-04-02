وفاة فال كيلمر.. بطل “باتمان” يرحل عن 65 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مرسيدس، إبنة النجم فال كيلمر عن وفاة والدها عمر يناهز 65 عاماً، بعد إصابته بالتهاب رئوي.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مرسيدس أن سبب وفاة والدها النجم العالمي كان التهاباً رئوياً حاداً، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة والدها بسرطان الحنجرة في عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقاً.

ورحل النجم العالمي بعد مسيرة فنية مميزة ترك من خلالها أعمالاً لا تنسى من بينها أفلام “توب غان” و”باتمان فوريفر”، كما قدم أداءً لامعاً في فيلم ” THE DOORS” للمخرج أوليفر ستون، حيث لعب دور المغني الشهير جيمس موريسون عام 1991. واشتهر على مدار سنوات بتأدية الأدوار الشريرة في هوليوود.

وعلى الرغم من مسيرته الفنية الحافلة، كان كيلمر معروفاً بشخصيته الصعبة أدخلته في الكثير من الصدامات والخلافات مع المخرجين والمنتجين، وهذا ما أكده في مذكراته I’m Your Huckleberry (2020)، حيث أشار إلى أن سعيه الدائم لجعل كل مشروع سينمائي يحترم الحقيقة والجوهر الفني، صنع من نفسه شخصية مُعقدة في نظر المخرجين والمنتجين، ولكنه كان دائماً يدافع عن خياراته الفنية التي تضع الفن قبل التجارة.