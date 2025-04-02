محمود مهران: ممتن لفرصة العمل مع تامر محسن وأبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

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القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب محمود مهران، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، كواليس مشاركته فى مسلسل قلبي ومفتاحه، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرح قائلا: "رشحت لدور وكيل النيابة من قبل الـ Casting Director عمر مصطفى ومن ثم وافق المخرج تامر محسن على مشاركتى فى العمل، وكانت الشخصية مشكلة، وعندما تحدث معى عنها، أكد لى محسن أن هذه الشخصية بالرغم من دورها فى الحلقات الأخيرة ألا أنها شخصية محورية لأنها تتعامل مع كل الشخصيات الرئيسية، وبالجريمة الرئيسية، التى حدثت فى المسلسل".

وتابع مهران قائلا: "عندما عرفت حجم الدور من وجهة نظر المخرج تامر محسن، شعرت بتوتر، لأنهم اهتموا جدًا بالشخصية، وكانوا مستعدين لإضافة لمسة مميزة إلى قصته، ولهذا شعرت بمسئولية كبيرة أثناء تقديمها".

وأشار مهران: "الأستاذ تامر محسن، يتمتع بصفات نادر وجودها في شخص واحد وهى الذوق، الجرأة، الأخلاق العالية، بالإضافة إلى أن لوكيشن التصوير نفسه مختلف عن غيره، هو يتحكم بالمكان، ولكن بطريقة لطيفة جداً، ومتفهم كما أنه يعطي الممثل حقه، من أصغر ممثل إلى أكبر ممثل".

وأنهى مهران تصريحاته مشيرا إلى: "العمل في مسلسل قلبي ومفتاحه خطوة مهمة بالنسبة لى، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التى أحصل عليها حتى الآن، وأنا ممتن لـ فرصة العمل مع المخرج الكبير تامر محسن، وكل أبطال العمل، التى تعلمت منهم الكثير فى خلال فترة التصوير القصيرة".



الممثل الشاب محمود مهران



محمود مهران واسر ياسين من مسلسل قلبى ومفتاحه



محمود مهران

توفر منصة Watch it مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، والذى نافس ضمن مسلسلات رمضان 2025.

شارك في بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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