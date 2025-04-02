شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلان فى رمضان وفيلمان فى العيد.. تألق الفنان على صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الفنان على صبحى خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو إخواتي بمشاركة نيللى كريم وروبى وكندة علوش والثانى هو جودر 2 مع النجم ياسر جلال، ونال إشادات على دوريه فى المسلسلين، واستمر تألقه فى موسم العيد أيضا بفيلمين سيكو وسيكو ونجوم الساحل.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square.

وفيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

كما يعرض مسلسل إخواتى بطولة النجمات نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، والذى نافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وقدم على صبحى في مسلسل جودر شخصية داهش، والمسلسل من بطولة ، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.