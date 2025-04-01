ممثلة مصرية لـ غادة عبد الرازق: "بحبك فوق الوصف"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية داليا شوقي، عن محبتها الكبيرة للممثلة غادة عبد الرازق، وذلك بعد أن إنتهى عرض مسلسل "شباب إمرأة"، الذي جمع الممثلتين.
وظهرت داليا شوقي عبر صفحتها الخاصة، بصورتين وفيديو، مع غادة عبد الرازق، وعلقت: "قلتلك قبل كده اني كنت بحبك اوي من غير حتي مانتقابل او اشتغل معاكي.. بس انا حبيتك اكتر بكتير اوي بعد ما ربنا اراد ان ده يحصل. شكراً علي كل لحظة و علي كل نظرة شاركناها مع بعض on set. بحبك فوق الوصف و الشغل معاكي متعة يا مَدْرَسَة.
استاذة غادة، بحب قلبك و بحبك من كل قلبي".
مسلسل "شباب امرأة" مؤلف 15 حلقة، وهو مستوحى من رواية الأديب أمين يوسف غراب، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد حسن، ويشارك في المسلسل الممثلون يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وجوري بكر وغيرهم.
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