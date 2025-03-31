لام شمسية أفضل مسلسل في رمضان 2025 بتصويت الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 04:27 مساءً - حصد مسلسل "لام شمسية" جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بموسم دراما رمضان 2025، استنادا على تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلا تم عرضهم في رمضان واختيارهم في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.

وأعلنت جوائز النقاد للدراما العربية نتائج تصويت الجمهور في رمضان ٢٠٢٥، بفئة أفضل مسلسل قائلة: أفضل مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، محمد شاهين

ووصل للقائمة النهائية للتصويت مسلسلات، قلبي ومفتاحه وجودر، ولاد الشمس، وتقابل حبيب، الغاوي، منتهى الصلاحية، ظلم المصطبة، سيد الناس، إش إش، فهد البطل الشرنقة، العتاولة 21، في لحظة، حكيم باشا.



المسلسلات المتنافسة على جائزة أفضل مسلسل في رمضان 2025 - الصورة من جوائزالنقاد للدراما العربية



يمكنك قراءة.. آسر ياسين: مسلسل لام شمسية من أشجع التجارب الدرامية المصرية

قصة وصناع العمل

يُذكر أن "" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، يتناول قضية التحرش بالأطفال، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

يمكنكم قراءة: يسرا اللوزي تكشف لـ صابر أسرار معبد دندرة في المداح أسطورة العهد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».