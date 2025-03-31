ميرنا وليد - بيروت - ظهرت كاتي برايس في صورة نادرة في سن المراهقة قبل خضوعها لعمليات التجميل.

بدت عارضة الأزياء السابقة فاتنة بشعرها البني الطويل المجعد والمنسدل.

وضعت كاتي مكياجًا جذابًا في الصورة القديمة التي نُشرت على حسابات شقيقتها صوفي على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالًا بعيد الأم.

تأتي هذه الصورة بعد أن خضعت كاتي لتعديلات تجميلية لا تُحصى على وجهها وجسمها، وحقن البوتوكس، وحتى عمليات إعادة بناء.

منذ انطلاقتها في عالم عرض الأزياء، خضعت كاتي لـ 16 عملية تجميل للثدي - بما في ذلك عمليات تكبير وتصغير - بالإضافة إلى ثلاث عمليات شد مؤخرة برازيلية، وتجميل الأنف، وست عمليات شد للوجه.

كاتي، التي تسافر بشكل متكرر إلى تركيا وبلجيكا وتعين نفسها سفيرة لتعديل الجسم، غيرت مظهرها بشكل كبير كل عام - وفي كثير من الأحيان، عدة مرات في عام واحد.



كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لـ كاتي برايس قبل سنوات من الجراحات التجميلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.