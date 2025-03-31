جناح فاخوري: "عم فرجيهن الوج التاني"

ميرنا وليد - بيروت - جناح فاخوي ممثلة لبنانية قديرة تحظى بأرشيف كبير، نذكر من أعمالها: "شتي يا بيروت، العميد، هند خانم، بردانة أنا" ومؤخرا عرض لها مسلسل "بالدم" الذي يضم العديد من الممثلين نذكر ماغي بو غصن، جيسي عبده، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماتي، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، جوليا قصار وغيرهم، وهو من تأليف ندين جابر إنتاج إيغل فيلمز وإخراج فيليب أسمر.
موقع "الفن" كان قد التقى بالممثلة جناح فاخوري وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن كواليس مسلسل "بالدم"، وغيرها من المواضيع.
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