شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: بعترف أني لسه مغنتش لحد دلوقتي وبدور على اللي يليق عليا والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم دياب خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": "منذ بدايتي، صنع لي الأستاذ نصر محروس شخصية غنائية مميزة، وعملت جاهدًا على تطويرها، خاصة بعد أن لم أعد متواجدًا مع هذا الصانع العظيم، وأدرك أن لكل فنان بصمته الخاصة، ولهذا أسعى للبحث عن لوني الغنائي الذي يعبر عني.

وتابع دياب خلال ندوة تكريمه بتلفزيون الخليج 365: هناك أنماط موسيقية لم أستطع غنائها، ليس لأنها غير جيدة، بل على العكس، أستمتع بسماعها وأقدرها فنيًا، لكنها لا تتناسب معي ولهذا، ما زلت أبحث وأجرب حتى أصل إلى ما يليق بي تمامًا، ورغم كل ما قدمته، يمكنني الاعتراف بكل صدق: “أنا لسه ما غنتش”، وما زلت في مرحلة البحث.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.