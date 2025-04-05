شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

تُنشأ في كل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك لما هو منصوص عليه في قانون البناء، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية.

ويتم إصدار هذه المخططات طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية.

ويكون ذلك من خلال من تعهد إليه الإدارة من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات، وذلك وفقًا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة.

وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات، ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية الإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص.

وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية.