شكرا لقرائتكم خبر عن لوسي: السيناريو هو العنصر الأساسي لنجاح أي عمل والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لوسي خلال ندوة تكريمها بتليفزيون الخليج 365 بعد تألقها بدور فايزة الشبح في مسلسل فهد البطل: عند اختياري لأي دور، لا أركز فقط على الشخصية التي سأجسدها، بل أنظر إلى العمل ككل، لأن السيناريو هو العنصر الأساسي في نجاح أي مشروع فني، حتى لو كان يضم وجوهًا جديدة، وهناك العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا بفضل جودة الورق ورؤية المخرج، وليس فقط بسبب الأسماء المشاركة.

وتابعت: في فهد البطل، جذبني السيناريو لأنه يروي قصة مشوقة عن صراع بين شقيقين، أحدهما طيب والآخر شرير إلى درجة غير مسبوقة في الواقع، الله خلقنا جميعًا بمزيج من الخير والشر، لكن هذا الأخ الشرير تجاوز كل الحدود، وكان يظهر لُطفه فقط أمام “الديابة” التي تحيط به.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.