شي جينبينغ: على الصين والاتحاد الأوروبي مقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، "الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لبكين في مقاومة سياسة الإكراه" على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا".

واشار شي خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الى أن "يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية، وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة الأعمال الدولية بشكل مشترك، ومقاومة سياسة الإكراه الأحادي بشكل مشترك".