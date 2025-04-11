أكد مستشار مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي للشؤون السياسية، علي شامخاني أنه "إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا". وشدد شامخاني على ان "طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ".

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار خامنئي للشؤون السياسية: إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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