لافروف: هدفنا تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ونحتاج إلى استعادة الثقة بين البلدين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "هدفنا تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ونحتاج إلى استعادة الثقة بين البلدين"، معتبرا ان "هناك أشخاصا في الولايات المتحدة يعارضون توجه الرئيس دونالد ترامب لإصلاح العلاقات معنا، وصفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة تساعد في تمتين العلاقات".

واعتبر لافروف أن "الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي يكره الروس ولا يمكن أن نسمح بتسليم أراض يقطنها روس لمثل هذا الشخص"، مشيرا الى أن "إدارة ترامب تفهم كراهية زيلنسكي للروس وأن عليه القبول بفقدان أراض".

واضاف :"الاتصالات مع فريق ترمب أظهرت أن الولايات المتحدة تدرك الحاجة إلى الحوار".