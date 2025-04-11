رئيس الوزراء الإسباني: التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي يجب ان لا تعيق التعاون

اشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الى أن "التوترات التجارية مع بكين يجب ألا تعيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعملاق الآسيوي"، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني في بكين.
ولفت سانشيز في مؤتمر صحافي، الى ان "إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين يجب أن نسعى جاهدين لتصحيحه، ويجب ألا نسمح للتوترات التجارية بإعاقة إمكانات نمو العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".
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