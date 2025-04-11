رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي أن "الأعداء منعوا الشركات الأجنبية من التعاون معنا بشأن تأسيس محطات طاقة نووية، وسنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي".

وشدد إسلامي على ان "الاتهامات والضغوط القصوى والاغتیالات لم تمنعنا من التطور"، معتبرا أن "الاستكبار العالمي والصهيوني يريد وقف صناعتنا النووية وهذا لن يتحقق".

وأضاف :"الأعداء يضغطون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تعاونها معنا".