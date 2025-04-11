أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي أن "الأعداء منعوا الشركات الأجنبية من التعاون معنا بشأن تأسيس محطات طاقة نووية، وسنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي".
وشدد إسلامي على ان "الاتهامات والضغوط القصوى والاغتیالات لم تمنعنا من التطور"، معتبرا أن "الاستكبار العالمي والصهيوني يريد وقف صناعتنا النووية وهذا لن يتحقق".
وأضاف :"الأعداء يضغطون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تعاونها معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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