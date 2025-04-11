مقتل مشجعين بعد اشتباكات بين الجماهير والشرطة قبل مباراة في كأس ليبرتادوريس

الرياص - اسماء السيد - سانتياغو : قُتل شخصان بعد اندلاع اشتباكات بين الجماهير والشرطة خارج ملعب مونومنتال في سانتياغو قبيل مباراة في مسابقة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بأميركا الجنوبية الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات التشيلية.

ووقعت الحادثة قبل وقت قصير من انطلاق المباراة بين كولو كولو التشيلي وفورتاليزا البرازيلي، حيث منعت الشرطة نحو 100 مشجع من الدخول إلى الملعب.

وتضاربت الروايات حول ما حصل، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن من بين الضحايا فتى في الثالثة عشرة من العمر.

أما الضحية الأخرى، فهي فتاة تبلغ 18 عاما، وفقا لما صرّح به أحد أقاربها في المستشفى الذي نُقلت إليه.

وأوضح المدعي العام فرانسيسكو موراليس أن المشجعَين لقيا حتفهما بعدما سقط عليهما سياج.

وأضاف "ما هو معروف حتى الآن أن أحد الأسوار سقط فوق هذين (الشخصين)، ويتم التحقيق لمعرفة ما إذا كانت سيارة شرطة متورطة في هذا الحادث".

وقالت باربرا بيريس، شقيقة الضحية، إن سيارة شرطة صعدت فوق السياج بعد أن سقط على الضحية.

وأشار أليكس باهامونديس، لواء في الشرطة، إلى أن أحد العناصر وُجّهت إليه تهمة في القضية وأنه "يتم أخذ الإفادات بشأن ما جرى".

وعلى الرغم من المشاهد المأساوية خارج الملعب، انطلقت المباراة لاحقا قبل أن تُلغى بسبب اضطرابات جماهيرية.

وأصدر اتحاد الكونميبول بيانا بعد إلغاء المباراة قال فيه "يُعرب الكونميبول عن أسفه العميق لوفاة مشجعين اثنين بالقرب من ملعب مونومنتال قبل انطلاق مباراة كولو كولو وفورتاليزا".

وأضاف "نقدم أحر تعازينا لعائلات الضحيتين وأحبائهما".