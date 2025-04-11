"الريجي" ضبطت معسّلاً مهرّباً ومزوّراً في الجناح والشياح

أعلن جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنه "نفذ عمليتَي دهم في الجناح ومار مخايل/الشياح في إطار الجهود المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".

وأسفرت المداهمتان عن "ضبط كميات من المعسّل المهرّب والمزوّر، وسُطّر محضر ضبط بالمخالفين ينظر فيهما القضاء المختص".