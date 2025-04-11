أعلن جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنه "نفذ عمليتَي دهم في الجناح ومار مخايل/الشياح في إطار الجهود المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".
وأسفرت المداهمتان عن "ضبط كميات من المعسّل المهرّب والمزوّر، وسُطّر محضر ضبط بالمخالفين ينظر فيهما القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت معسّلاً مهرّباً ومزوّراً في الجناح والشياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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